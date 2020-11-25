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В Хабаровском крае на выплаты фермерам из-за АЧС выделили около 52 млн рублей

С заявлениями обратились 164 человека

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края выделили около 52 млн рублей на выплаты фермерам, в чьих хозяйствах выявили случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) и пришлось уничтожить все поголовье. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"С соответствующими заявлениями обратились 164 человека. Выплаты произведены 153 заявителям. Для организации выплат из резервного фонда правительства Хабаровского края выделено 51,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Выплаты получают сельхозорганизации и владельцы подворий, которые лишились всего поголовья из-за АЧС. "Речь идет о выплатах компенсаций в отношении очагов, которые были выявлены в августе, сентябре, октябре. Материальная помощь выплачена в пересчете на среднюю стоимость одного килограмма живого веса сельскохозяйственного животного за месяц, предшествующий дате возникновения очага. За июль это - 154,94 рубля, за август - 159,79 рублей, за сентябрь - 147,02 рублей, за октябрь - 153,8 рубля. Благодаря дополнительной господдержке, которую распорядился оказать врио губернатора Михаил Дегтярев, к этой сумме добавлено еще 60 рублей", - говорится в сообщении.

Выплаты также получат 11 заявителей, в хозяйствах которых очаги АЧС выявили в октябре и ноябре. Заболевание в настоящее время зарегистрировано среди домашних свиней в селе Капитоновка Вяземского района и среди диких кабанов в селе Казакевичево Хабаровского района. Очаги ликвидируются.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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