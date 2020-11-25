В Хабаровском крае на выплаты фермерам из-за АЧС выделили около 52 млн рублей

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края выделили около 52 млн рублей на выплаты фермерам, в чьих хозяйствах выявили случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) и пришлось уничтожить все поголовье. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"С соответствующими заявлениями обратились 164 человека. Выплаты произведены 153 заявителям. Для организации выплат из резервного фонда правительства Хабаровского края выделено 51,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Выплаты получают сельхозорганизации и владельцы подворий, которые лишились всего поголовья из-за АЧС. "Речь идет о выплатах компенсаций в отношении очагов, которые были выявлены в августе, сентябре, октябре. Материальная помощь выплачена в пересчете на среднюю стоимость одного килограмма живого веса сельскохозяйственного животного за месяц, предшествующий дате возникновения очага. За июль это - 154,94 рубля, за август - 159,79 рублей, за сентябрь - 147,02 рублей, за октябрь - 153,8 рубля. Благодаря дополнительной господдержке, которую распорядился оказать врио губернатора Михаил Дегтярев, к этой сумме добавлено еще 60 рублей", - говорится в сообщении.

Выплаты также получат 11 заявителей, в хозяйствах которых очаги АЧС выявили в октябре и ноябре. Заболевание в настоящее время зарегистрировано среди домашних свиней в селе Капитоновка Вяземского района и среди диких кабанов в селе Казакевичево Хабаровского района. Очаги ликвидируются.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо.