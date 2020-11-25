Резервный фонд Приморья увеличили на 900 млн рублей для борьбы с последствиями непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Резервный фонд Приморского края увеличен на 900 млн рублей для обеспечения финансирования мероприятий по ликвидации последствий прошедшего в крае ледяного дождя, сообщает в среду пресс-служба правительства Приморья.

"На заседании Законодательного собрания Приморья 25 ноября одобрено внесение изменений в бюджет на текущий год. Поправки предусматривают увеличение краевого резервного фонда для ликвидации последствий ЧС на 900 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам председателя правительства Приморья Веры Щербины, за прошедшие дни для восстановления систем жизнеобеспечения после удара стихии были мобилизованы все возможные ведомства, в том числе федерального уровня. Подсчет нанесенного стихией ущерба продолжается.

"Можно уже сейчас сказать, что он очень значителен - как моральный, так и материальный. Конечно, больше всего пострадали люди. Жители некоторых районов до сих пор без тепла и света. По разным подсчетам на сегодняшний день ущерб составляет более 250 млн рублей. На восстановление средств уйдет намного больше. Окончательной суммы пока нет, поскольку ликвидационные мероприятия еще продолжаются", - приводятся в сообщении слова Щербины.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате дома в 73 населенных пунктах, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.

В среду энергетики восстановили подачу электричества по магистральной линии в последний континентальный район Владивостока - Первомайский, остававшийся без света на протяжении недели. До этого момента без электричества в крае оставалось около 60 тыс. человек.