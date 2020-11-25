Власти Приморья срочно закупят малогабаритную технику для уборки улиц от льда

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Приморского края намерено в срочном порядке закупить малогабаритную дорожную технику для уборки льда на придомовых территориях, куда не могут заехать крупные машины, сообщает пресс-служба правительства края. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов, пострадавшим от ледяного дождя, подготовить списки необходимой техники.

"Подготовьте список малогабаритной снегоуборочной и снегоочистительной техники, которую мы по линии ЧС можем оперативно закупить, поставить в города. Обледеневшие внутриквартальные проезды, дворы и улицы, особенно на северной стороне, не уберут без применения этих средств - лед может остаться на всю зиму. Решением оперативного штаба направим необходимые средства, чтобы ее приобрести. Муниципалитеты должны продумать, каким образом ее распределить - через свои подразделения или через управляющие компании. Главное, чтобы была организована работа по очистке наледи и заносов, которые сковали территории", - цитирует пресс-служба Кожемяко.

По его словам, после ледяного дождя на многих участках образовались обширные наледи, которые трудно очистить исключительно ручным трудом, а дорожная снегоочистительная техника на придомовых территориях работать не может. Кроме того, глава Приморья распорядился в кратчайшие сроки очистить от льда тротуары возле социальных учреждений, в первую очередь больниц.

В среду Законодательное собрание Приморья одобрило поправки в закон о бюджете, предусматривающие увеличение краевого резервного фонда на борьбу с последствиями ЧС на 900 млн рублей. Денежные и материальные средства еще почти на 700 млн рублей Приморью выделены федеральными властями.