Россия окажет Киргизии гуманитарную помощь на $8 млн

БИШКЕК, 25 ноября. /ТАСС/. Россия предоставит Киргизии гуманитарную помощь, оцениваемую в $8 млн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook российского посольства в Бишкеке.

"Россией принято решение об оказании Киргизии гуманитарной помощи на $8 млн, на которые закуплено более 9 тыс. тонн продовольствия в целях поддержки семей, живущих за чертой бедности", - указывается в тексте.

По данным диппредставительства, церемония передачи "пшеничной муки и растительного масла, которые затем будут распределены по регионам страны", состоится 25 ноября. "Данный проект реализуется совместно со Всемирной продовольственной программой ООН", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивает посольство, РФ продолжит финансировать "и другие проекты по укреплению продовольственной безопасности Киргизии", в том числе "по обеспечению горячим питанием учеников начальных классов в школах республики".