В Улан-Удэ к 100-летию Бурятии отремонтируют три театра и филармонию

УЛАН-УДЭ, 25 ноября. /ТАСС/. В Улан-Удэ в 2022 году планируют отремонтировать здания двух драматических театров - русского и бурятского, а также национального театра оперы и балета и Бурятской государственной филармонии. Работа по обновлению зданий театров будет приурочена к 100-летию Республики Бурятия, сообщили в среду ТАСС в региональном министерстве культуры.

"На 2022 год в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Бурятия планируется ремонт Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова, Государственного русского драматического театра им. Н. А. Бестужева, Государственного Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева, а также Бурятской государственной филармонии. Общая стоимость ремонтных работ - более 37,5 млн рублей, которые будут выделены из федерального бюджета", - сообщили в министерстве.

Здание театра оперы и балета в Улан-Удэ является памятником архитектуры федерального значения, оно строилось в период с 1945 года по 1952 год в стиле сталинского ампира с национальными декоративными элементами. Десять лет назад в театре проводилась реставрация, но сейчас фасад здания нуждается в ремонте общей стоимостью около 11,5 млн рублей. Современное здание русского драматического театра в Улан-Удэ было построили в 2009 году, там также требуется ремонт фасада, стоимость проекта - более 9 млн рублей.

Примерно за такую же сумму планируется отремонтировать фасад здания Бурятской государственной филармонии - это бывший Дом политического просвещения, признанный охраняемым объектом архитектурного наследия. Дом, построенный в 1952-1957 годы по проекту архитектора Людвига Минерта, расположен в центре Улан-Удэ. Здание Бурятского театра драмы было реконструировано в 2009 году, там требуется также обновление фасада, стоимость работ - более 7,7 млн рублей.

100-летие образования Республики Бурятия будет отмечаться в 2023 году. 30 мая 1923 года Президиумом Всероссийского центрального исполнительного комитета было принято постановление о создании Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики.

В октябре 2020 года на заседании Совета по культуре и искусству президент России Владимир Путин поддержал предложение продлить программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Двухгодичная программа была запущена в 2018 году. Ее цель - укрепление самоидентификации жителей Дальнего Востока как носителей лучших традиций и достижений российской культуры, а также создание условий для культурного обмена, знакомство зрителей на Дальнем Востоке с лучшими российскими спектаклями.