Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщил в среду ТАСС директор театра Мамед Агаев.

"У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице", - сказал он, добавив, что заболела и супруга Ширвиндта.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Весной Ширвиндт отметил двойной юбилей - 50 лет в Театре сатиры и 20 лет на посту художественного руководителя.

Московский академический театр сатиры открыл сезон после снятия ограничений 15 сентября. Тогда Ширвиндт отмечал, что традиционный сбор труппы перед открытием сезона решили не проводить из-за коронавируса.