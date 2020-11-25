Энергоснабжение Владивостока полностью восстановлено

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Подача электроэнергии во Владивостоке полностью восстановлена. Об этом говорится в пресс-релизе компании "Русгидро".

"Сегодня специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) поставили под напряжение восстановленную линию 110 кВ, обеспечивающую энергоснабжение Первомайского района Владивостока. Таким образом, восстановлена подача электроэнергии во все районы столицы Приморского края", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Министерстве энергетики РФ подтвердили факт восстановления энергоснабжения. "Обеспечена подача электроэнергии на все объекты в городе, идет проверка работы, отрабатываются точечные заявки по подключениям", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас продолжаются восстановительные работы в распределительных сетях в населенных пунктах Приморского края.

По данным Минэнерго, работа большей части электросетей в Приморском крае восстановлена. "По состоянию на 10:00 (03:00 мск) 25 ноября восстановлено энергоснабжение более чем 50 000 потребителей Приморского края. При координации специалистов Минэнерго России продолжаются восстановительные работы для 6 550 потребителей в шести населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (09:32 мск) - добавлены подробности.