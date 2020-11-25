Глава Кузбасса посетит Новокузнецк для проверки хода транспортной реформы

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев планирует в четверг посетить с рабочей поездкой город Новокузнецк, где на прошлой неделе стартовала транспортная реформа и наблюдаются сбои в движении общественного транспорта, что вызывает недовольство жителей. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.

"Завтра планируется рабочая поездка Сергея Евгеньевича в Новокузнецк с посещением ряда объектов, которые требуют внимания губернатора, в том числе в график планируется включить вопросы работы общественного транспорта для проверки хода транспортной реформы в городе", - рассказали в главном управлении.

Транспортная реформа в Новокузнецке началась с 18 ноября, и в первые дни работы новый перевозчик "Питеравто", который стал обслуживать большую часть городских маршрутов, из-за нехватки машин, водителей и сбоев в работе диспетчерской службы допустил значительные задержки в движении общественного транспорта. Пассажиры, недовольные работой транспортников, собрались во вторник в администрации города, где между представителями муниципалитета и гражданами возник словесный конфликт.

Губернатор Кузбасса накануне в своем Telegram-канале опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что правительство региона поддерживает транспортную реформу и помогает муниципалитету в настройке новой транспортной схемы. По словам главы региона, руководство новой компании-перевозчика полностью признает свои ошибки и не снимает с себя ответственности за происходящее.

О транспортной реформе в городе

Летом мэрия Новокузнецка выбрала перевозчиков, которые придут на смену мелким частным транспортным компаниям. Большую часть городских маршрутов теперь должна обслуживать зарегистрированная в Санкт-Петербурге транспортная компания "Питеравто". Это решение было негативно воспринято местными предпринимателями, которые не хотели лишиться прибыльных маршрутов, а их водители отказались сотрудничать с новым пассажирским предприятием. В результате кадры пришлось набирать в других городах и регионах. На сегодня больше 65% работников "Питеравто" в Новокузнецке - это вахтовики из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Петрозаводска. При этом при минимальной потребности в 400 водителей на работу приняли только 350 человек.

В рамках реформы городских пассажирских перевозок в Новокузнецке заменили дизельный общественный транспорт на газомоторные автобусы, чтобы сократить выхлопы в атмосферу. Параллельно с обновлением пассажирского автопарка власти пересмотрели и городскую маршрутную сеть, чтобы избежать дублирования маршрутов и направить дополнительные единицы транспорта туда, где отмечается высокий пассажиропоток.