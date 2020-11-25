В Крыму в машинах скорой помощи будут использовать экспресс-тесты на коронавирус

"В скорой помощи будем использовать тесты быстрого реагирования с тем, чтобы ускорить и облегчить работу врачей и избавить пациентов от хождений. Есть зоны риска - 80-90% достоверности и 10%, что может быть результат ложным. Тем не менее мы договорились, что на этой неделе тестируем ряд методик", - отметил он на заседании оперативного штаба, которое проходит онлайн.

Ранее в среду Аксенов сообщил, что общее число выздоровевших после перенесенного заражения новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым превысило 10 тыс. человек. За сутки в регионе коронавирус выявили у 225 человек.

Из-за распространения коронавируса с 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение корпоративов, банкетов, торжеств и новогодних елок, в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений. В этот же период с 22:00 до 08:00 будет запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов. В выходные и праздничные дни запретили работу развлекательных центров, в том числе детских.