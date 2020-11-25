Роскачество рассказало, как выявить признаки мошенничества в Telegram

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Предложение "легких денег" и ссылки на сомнительные сторонние ресурсы - одни из главных признаков, что пользователь попал на мошенников в Telegram. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

В Роскачестве обратили внимание на популярную схему мошенничества в Telegram с использованием социальной инженерии, в связи с чем напомнили о недавних случаях "угона" популярных российских каналов под видом рекламного приложения.

"Злоумышленники готовятся к разговору, маскируя свою операцию под рекламные переговоры. На последнем этапе они предлагают скачать архивный файл якобы с презентацией продукта, рекламу которого они хотят оплатить. На самом деле, данный архив содержит вредоносную программу, отбирающую управление аккаунтов в Telegram и передающую данные злоумышленнику", - рассказали эксперты.

Другая опасность - вероятность попасть на фейковый мошеннический канал. "Поиск в Telegram реализован так, что порой становится очень сложно отыскать вручную нужный канал. Например, при попытке найти канал известного блогера в поиске нередко выпадают несколько одинаково оформленных и похожих друг на друга каналов с сопоставимым числом подписчиков. При этом из них только один канал может быть настоящим, а остальные заполнены фишинговым и рекламным контентом, хотя пользователи об этом не знают", - отмечают эксперты.

В таком случае Роскачество рекомендует обращать внимание на главные признаки мошеннических каналов или действий в Telegram, к примеру, если пользователю предлагают перейти по внешней ссылке на сайт с сомнительным адресом или легкий заработок. Также мошенники предлагают перейти на другой канал с названием по типу "Деньги на карту каждому" или ссылку на секретный чат с ограниченным количеством мест.

Кроме того, злоумышленники могут предлагать скачать файлы из внешних архивов и прикрепленные файлы-архивы и исполняемые файлы. "Их не нужно скачивать ни в коем случае как бы они ни назывались. В таких файлах может оказаться вредонос, который легко проникнет в ваш компьютер или телефон и украдет персональную информацию или платежные данные. Для администраторов каналов есть дополнительный риск - через такое фишинговое сообщение у них могут своровать канал", - резюмировали в Роскачестве.