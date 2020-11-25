Всероссийская акция школьников по сбору макулатуры продлится до 10 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Акция по сбору макулатуры #БумБатл началась в среду в российских школах, она продлится до 10 декабря, в том числе в виде соревнования в соцсетях. Об этом сообщает некоммерческая организация "Национальные приоритеты", которая выступила инициатором акции.

"Я застал то время, когда сбором макулатуры занимался каждый школьник. В детстве мы собирали журналы и газеты. Для взрослых, да, это было раздельным сбором мусора, для нас - детей - веселое времяпрепровождение. На долгое время всеобщие подобные акции забылись, и сейчас мне действительно нравится, что это возвращается. Нынешняя молодежь стала более внимательной, более осознанной в отношении к окружающему миру", - сказал глава Минприроды России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Акция проходит в поддержку национального проекта "Экология", согласно которому, к 2024 году на переработку должно направляться не менее половины бытовых отходов. При этом макулатура, будучи ценным для переработки сырьем, занимает сегодня пятую часть в общем потоке отходов.

"Акции по сбору макулатуры хорошо знакомы руководителям образовательных учреждений и школьникам. Отличительной особенностью #БумБатл является донесение идей раздельного сбора отходов через привычные для молодежи онлайн-форматы. Таким образом мы вовлекаем подрастающее поколение в актуальную экоповестку и обращаем внимание на принципы осознанного потребления", - отмечают в АНО "Национальные приоритеты.

В основе акции - не просто соревнование по количеству сдаваемого бумажного вторсырья. По итогам акции будут определены победители, для которых будут организованы онлайн-встречи с популярными среди молодежи блогерами соцсетей Instagram и TikTok, неравнодушными к теме экологии и готовыми поделиться личным опытом раздельного сбора отходов. Также будет составлен рейтинг самых результативных школ страны по количеству собранной макулатуры.

"Подать заявку на участие можно на сайте акции бумбатл.рф. Учитывая, что часть школьников в регионах нашей страны могут находиться на дистанционном обучении, организаторы акции предусмотрели возможность привлечения волонтеров, которые окажут содействие в сборе макулатуры. Учащиеся школ, где отсутствует возможность вывоза макулатуры на переработку, смогут принять участие в акции, размещая посты в социальных сетях", - уточнили организаторы.