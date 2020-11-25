МЧС России направило дополнительную группировку для помощи населению Нагорного Карабаха

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. МЧС России направило дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для оказания помощи населению. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"25 ноября очередной самолет Ил-76 МЧС России со спасателями на борту вылетел в Нагорный Карабах. Сводная группировка сформирована из сотрудников Ногинского и Тульского спасательных центров, центра "Лидер", специалистов центрального аппарата, а также специалистов Минэнерго", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что также на борту необходимая техника и оборудование, средства для проживания специалистов. Все они прошли тестирование на коронавирус и стрессоустойчивость. "С собой специалисты также везут палатки, световые башни, бензиновые генераторы", - добавили в ведомстве.