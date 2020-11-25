В Волгограде умер писатель-фантаст Сергей Синякин

ВОЛГОГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Волгоградский писатель-фантаст, лауреат премии им. Стругацких Сергей Синякин умер во вторник в больнице, сообщил на своей странице в Facebook писатель Евгений Лукин. По словам представителей местного сообщества любителей фантастики, писатель умер от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.

"Умер Сережа. Нету больше", - написал Лукин.

17 ноября он сообщал, что Синякина, который проходил лечение в одной из больниц Волгограда, ввели в искусственную кому. В последние дни состояние здоровья писателя ухудшилось.

Сергей Синякин родился в 1953 году в поселке Пролетарий Новгородской области, с 1965 года жил в Волгограде. После службы в армии с 1973 года служил в органах внутренних дел. В 1999 году по состоянию здоровья в звании подполковника милиции уволен в запас с должности начальника городского отдела по раскрытию умышленных убийств и иных тяжких преступлений против личности. Затем Синякин посвятил себя литературе, хотя его первые произведения публиковались еще в 1980-х годах.

Синякин написал семь романов, несколько десятков рассказов и повестей, за наиболее известную из которых - "Монах на краю земли" - был удостоен ряда престижных литературных премий, в частности, премии имени братьев Стругацких по номинации "Лучшее художественное произведение в области фантастики".