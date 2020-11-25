В Минздраве Крыма заявили, что в регионе достаточно коек для лечения пациентов с COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Крымские больницы имеют достаточный резерв коек, чтобы обеспечить лечение больных с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко в среду на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 24 ноября сообщала, что Крым вошел в число шести регионов страны, где заняты более 90% коек для больных с коронавирусом. По ее данным, в регионе используются 93,6% больничных мест.

"Данные вносятся постоянно, это динамичный показатель. И буквально сегодня после обеда по Республике Крым будут совершенно другие цифры. И я хочу ответственно заявить, что в Республике Крым достаточно резерва коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", - сказал Остапенко.

Он уточнил, что суммарно в регионе развернуто почти 3,1 тыс. коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией, 199 из них оснащены аппаратами ИВЛ. Министр добавил, что за прошедшую неделю развернули дополнительно 349 коек в уже существующих госпиталях. Они будут использоваться в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее в среду глава региона Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с коронавирусом в Крыму стабилизируется, взрывных скачков заболеваемости нет. По данным на утро среды, общее количество выздоровевших людей после перенесенного заражения новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым превысило 10 тыс. человек. За сутки в регионе коронавирус выявлен у 225 человек. Выявленных заразившихся за весь период пандемии - 14 237 человек.

Из-за распространения коронавируса с 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение корпоративов, банкетов, торжеств и новогодних елок, в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений. В этот же период с 22:00 до 08:00 будет запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов. В выходные и праздничные дни запретили работу развлекательных центров, в том числе детских.