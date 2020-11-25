Путин: Россия нацелена на укрепление международного сотрудничества в Арктике и Антарктике

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного форума "Дни Арктики и Антарктики в Москве", отметив, что РФ нацелена на укрепление международного сотрудничества в этих регионах. Телеграмма главы государства опубликована в среду на официальном сайте Кремля.

"Подчеркну, Россия неизменно уделяет приоритетное внимание вопросам гармоничного развития арктических территорий, наращиванию нашего присутствия на Белом континенте. Мы нацелены на укрепление всестороннего международного сотрудничества как в Арктике, так и Антарктике, на реализацию совместных перспективных проектов в научной, природоохранной, инфраструктурной, гуманитарной сфере. И здесь крайне востребованы гражданские, общественные инициативы, прямой диалог специалистов из разных государств", - подчеркивается в приветствии Путина.

Президент обратил внимание, что, несмотря на онлайн-формат форума, организаторам удалось объединить на площадке представителей органов власти, научных, общественных, экологических организаций, бизнеса, СМИ из России и зарубежья, предложить им и многочисленным гостям содержательную деловую, культурную, молодежную и детскую программу.

"И, конечно, на форуме будут представлены основные направления председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах", - отметил он.

Форум "Дни Арктики и Антарктики в Москве" пройдет с 25 по 27 ноября, он будет посвящен Арктике как территории устойчивого развития и 200-летию открытий в Антарктиде.