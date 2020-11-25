В России впервые зарегистрировали более 500 смертей из-за коронавируса за сутки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 507 против 491 днем ранее, до 37 538, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 1,74% - максимума с 11 октября, следует из данных штаба. В частности, за сутки был зарегистрирован 21 летальный исход в Красноярском крае, 15 - в Ростовской области, по 12 - в Омской, Нижегородской областях и Республике Бурятия, 11 - в Пермском крае.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 675, это минимум с 19 ноября. Общее количество инфицированных выросло до 2 162 503. В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился с 1,2% до 1,1%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,5%), Дагестане, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл (0,7%). В частности, за сутки были выявлены 457 новых случаев заражения в Нижегородской области, 388 - в Свердловской области, 362 - в Республике Карелия, 361 - в Архангельской области, 333 - в Красноярском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 464 546 человек. При этом, по сообщениям Минздрава, в стране насчитывается свыше 770 000 только амбулаторных больных, а всего болеет почти 1 млн человек. Штаб пока не комментировал расхождение данных с министерством, но можно предположить, что оно связано с особенностями учета: если в штабе опираются на случаи заражения, подтвержденные тестом, то в Минздраве учитывают и те, когда диагноз ставится на основании клинической картины.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось на 25 748, до 1 660 419. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 76,8% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 882 пациента в Нижегородской области, 628 - в Саратовской области, 451 - в Ростовской области, 448 - в Пензенской области, 436 - в Архангельской области.