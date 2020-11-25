Санкт-Петербург вышел на второе место в России по общему числу заразившихся коронавирусом

ТАСС, 25 ноября. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 3 421 случай заражения коронавирусом, что является максимумом с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

По общему числу заразившихся Санкт-Петербург вышел на второе место в России, а Подмосковье опустилось на третье, где впервые с 12 мая выявили более 1 000 новых случаев за сутки.

По данным штаба, в Санкт-Петербурге за сутки выписали 1 769 пациентов, 85 человек умерли. Всего с начала пандемии в городе заболели 107 464 человека, из них выздоровели 61 885, 5 138 умерли. В настоящее время продолжает лечение 40 441 пациент.