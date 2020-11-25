Обновленное реанимационное отделение в больнице Благовещенска начало принимать пациентов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Реконструкция реанимационного отделения Амурской областной клинической больницы завершилась в Благовещенске. Медучреждение начало принимать пациентов, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Отделение анестезиологии и реанимации Амурской областной клинической больницы приняло первых пациентов. Больные начали поступать в обновленное отделение, сейчас на лечении находятся девять человек", - говорится в сообщении.

Отделение анестезиологии и реанимации в Амурской областной клинической больницы было открыто в 1995 году и ни разу капитально не ремонтировалось. На обновление помещений, включающих перепланировку, закупку нового оборудования, было выделено более 285 млн рублей, из которых 273 млн рублей - средства федерального бюджета, направленные в рамках программы "Единая субсидия".

Кроме перепланировки и отделочных работ, в помещениях были заменены окна, двери, все инженерные коммуникации, установлены два лифта. Закуплена офисная мебель и компьютерная техника. Кроме того, приобретено 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, передвижной рентген-аппарат, 15 потолочных консолей, специальная мебель для ожогового отделения, 11 фармацевтических холодильников и другое оборудование.

"После капитального ремонта, мы имеем отвечающие последним требованиям палаты реанимации. Большая часть средств была потрачена на закупку нового медоборудования экспертного класса, которое позволит оказывать всю необходимую помощь, в том числе ту, которую раньше не могли оказать на территории области", - сказал главный врач Амурской областной клинической больницы Евгений Тарасюк.

Постановление о субсидии

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который был тогда премьер-министром РФ. До 2022 года из федерального бюджета регионам выделят почти 100 млрд рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют больше 1 тыс. социальных объектов, в 47 объектах здравоохранения проведут ремонт, построят 24 больницы и 52 ФАПа, для 160 больниц на федеральные средства будет приобретено новое оборудование.

Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона, это 6,6 млн человек. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее призывал власти регионов активизировать строительство социальных объектов на средства субсидии.