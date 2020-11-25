В Москве 27 ноября вручат награды лучшим детским писателям

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Победителей литературного конкурса на соискание премий правительства Москвы имени Корнея Чуковского объявят 27 ноября. Церемония награждения пройдет в онлайн-формате, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Торжественная церемония награждения победителей литературного конкурса на соискание премий правительства Москвы имени Корнея Чуковского состоится 27 ноября 2020 года. Победителей в семи номинациях, одна из которых - лучшее произведение для детей по мнению читателей, объявят в онлайн-формате. Прямую трансляцию вручения премии можно будет посмотреть 27 ноября 2020 года в 18:00 мск в группе конкурса "ВКонтакте", - сказал собеседник агентства.

По данным департамента, литературный конкурс имени Корнея Чуковского призван определить лучшие произведения в прозе, поэтические сборники и переводы книг для детей, опубликованные в прошедшем и текущем году. Победителей в шести номинациях оценивало профессиональное жюри во главе с детским писателем Андреем Усачевым и сопредседателем Дмитрием Чуковским, правнуком Корнея Ивановича Чуковского.

"Конкурс проходил в три этапа: сначала из более чем 650 произведений, представленных для участия в конкурсе, отобрали 36 номинантов, вошедших в длинный список, затем жюри премии определило короткий список, в состав которого вошло 21 произведение", - рассказали в пресс-службе.

Победителей в седьмой номинации, "Лучшее произведение для детей по мнению читателей", выбирали на сайте проекта "Активный гражданин". Участником голосования мог стать любой желающий. За время голосования, которое проходило в период с 26 октября по 10 ноября, свои предпочтения высказали более 138 тыс. читателей. На основе их выбора определился победитель, имя которого также объявят на церемонии награждения.

Лучшие писатели и переводчики в каждой номинации, включая читательское голосование, получат премию в размере 1 млн рублей. Эти средства позволят писателю сосредоточиться на творческом процессе и сделать его своим основным занятием, чтобы чаще радовать юных читателей новыми произведениями.