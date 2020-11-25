Диплом о высшем образовании спикера гордумы Архангельска признали недействительным

АРХАНГЕЛЬСК, 25 ноября. /ТАСС/. Диплом о высшем образовании председателя Архангельской городской думы Валентины Сыровой признали недействительным. Архангельский областной суд согласился с решением Ломоносовского суда от 13 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

"Решение суда оставлено без изменений, соответственно диплом признан недействительным. Решение суда вступило в законную силу", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседницы агентства, диплом должен быть передан в вуз - Северный Арктический федеральный университет - и уничтожен.

Суд 13 июля 2020 года частично удовлетворил иск заместителя прокурора Архангельска, который указал, что при поступлении в Северный Арктический федеральный университет Сырова не предоставила документ о получении полного общего образования или среднего профессионального образования. При этом она отучилась в университете по специальности "менеджмент организации", обучаясь по сокращенной программе. Суд признал недействительным диплом о высшем образовании по специальности "менеджмент организации" с квалификацией "менеджер" и приложения к нему, выданных государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова" на имя Сыровой.

Учитывая, что диплом о среднем профессиональном образовании не выдавался, заместитель прокурора Архангельска отметил, что законных оснований для ее поступления и дальнейшего обучения в университете по сокращенной программе не имелось. Сырова подавала апелляцию на решение Ломоносовского суда. Как уточнили в пресс-службе, "теоретически, сегодняшнее решение суда также может быть обжаловано".

Сырова продолжает занимать должность председателя архангельской городской думы.