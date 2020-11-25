Сын Ширвиндта рассказал о состоянии здоровья артиста

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, который был госпитализирован с коронавирусом, находится не в критическом состоянии. Об этом рассказал ТАСС в среду его сын, телеведущий Михаил Ширвиндт.

Ранее директор Московского театра сатиры Мамед Агаев сообщил ТАСС, что Ширвиндт госпитализирован с легкой формой коронавируса. Некоторые СМИ дали информацию, что артист в тяжелом состоянии.

"Действительно, это стало уже традицией для желтой прессы - как только папа идет в поликлинику лечить коленку, его сразу же "госпитализируют в тяжелом состоянии". Сейчас на самом деле у него обнаружен этот несчастный коронавирус, у него, у моей мамы. Обычно больные в таком состоянии находятся дома, но мы решили подстраховаться, учитывая возраст", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у его отца "кашель и невысокая температура", а у матери - никаких симптомов. "Конечно, мы не будем делать из Александра Анатольевича умирающего Пушкина, но следить за его состоянием будем. Состояния никакого критического нет. И всем нужно успокоиться", - сказал телеведущий.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Весной он отметил двойной юбилей - 50 лет в Театре сатиры и 20 лет на посту художественного руководителя. Московский академический театр сатиры открыл сезон после снятия ограничений 15 сентября. Тогда Ширвиндт отмечал, что традиционный сбор труппы перед открытием сезона решили не проводить из-за коронавируса.