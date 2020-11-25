Hi-Fi-аудио в стильном корпусе: в России вышла беспроводная колонка Huawei Sound

Беспроводные колонки за последние несколько лет стали практически обязательным домашним гаджетом миллионов людей, регулярно слушающих музыку. Во многом потому, что они очень удобны - по сути, воспроизводить с их помощью композиции можно с любого устройства, где есть Bluetooth - хоть со смартфона или планшета, хоть с умных часов или даже телевизора. Да и разместить колонку можно фактически в любом месте квартиры: от ванной до кухни или большой гостиной.

Однако не все беспроводные колонки могут обеспечить качественное звучание. Можно послушать, к примеру, "качающий" радиохит на вечеринке или поставить что-нибудь фоном во время ужина или готовки еды, но с задачей точно передать нюансы записи или манеры исполнения Bluetooth-аудио не всегда справляется успешно.

Именно эту проблему Huawei попытались решить своей новой беспроводной колонкой Huawei Sound, разработанной совместно с французским производителем премиум-акустики Devialet. Сегодня у Devialet, основанной в 2007 году, более 200 патентов в сфере акустических технологий. Некоторые из них были реализованы в Huawei Sound.

Например, технология Devialet SPACE, которая позволяет добиться объемного и густого звучания. Специальный программный алгоритм разделяет входящий сигнал на три потока и направляет каждый из них на отдельный широкополосный динамик мощностью 5 Вт. В итоге качество звука, громкость и баланс остаются однородными на 360°, а в сцене появляются пространство и глубина.

Четвертый динамик - это четырехдюймовый 40-ваттный сабвуфер, благодаря которому Huawei умеет воспроизводить низкие частоты вплоть до 40 Гц, что редкость для беспроводного аудио. Это значит, что упругий и густой саб-бас, ставший в последние годы отличительной особенностью современной поп- и рэп-музыки, будет отчетливо слышен на Huawei Sound в каждом треке.