Hi-Fi-аудио в стильном корпусе: в России вышла беспроводная колонка Huawei Sound

Беспроводные колонки за последние несколько лет стали практически обязательным домашним гаджетом миллионов людей, регулярно слушающих музыку. Во многом потому, что они очень удобны - по сути, воспроизводить с их помощью композиции можно с любого устройства, где есть Bluetooth - хоть со смартфона или планшета, хоть с умных часов или даже телевизора. Да и разместить колонку можно фактически в любом месте квартиры: от ванной до кухни или большой гостиной.
Однако не все беспроводные колонки могут обеспечить качественное звучание. Можно послушать, к примеру, "качающий" радиохит на вечеринке или поставить что-нибудь фоном во время ужина или готовки еды, но с задачей точно передать нюансы записи или манеры исполнения Bluetooth-аудио не всегда справляется успешно.
Именно эту проблему Huawei попытались решить своей новой беспроводной колонкой Huawei Sound, разработанной совместно с французским производителем премиум-акустики Devialet. Сегодня у Devialet, основанной в 2007 году, более 200 патентов в сфере акустических технологий. Некоторые из них были реализованы в Huawei Sound.
Например, технология Devialet SPACE, которая позволяет добиться объемного и густого звучания. Специальный программный алгоритм разделяет входящий сигнал на три потока и направляет каждый из них на отдельный широкополосный динамик мощностью 5 Вт. В итоге качество звука, громкость и баланс остаются однородными на 360°, а в сцене появляются пространство и глубина.
Четвертый динамик - это четырехдюймовый 40-ваттный сабвуфер, благодаря которому Huawei умеет воспроизводить низкие частоты вплоть до 40 Гц, что редкость для беспроводного аудио. Это значит, что упругий и густой саб-бас, ставший в последние годы отличительной особенностью современной поп- и рэп-музыки, будет отчетливо слышен на Huawei Sound в каждом треке.
Максимальная громкость колонки - впечатляющие 90 дБ. Для сравнения - максимальная громкость полноценного домашнего кинотеатра - около 100–110 дБ. При этом даже на максимальной громкости звучание Huawei Sound не "разваливается": технология Devialet SAM (Speaker Active Matching) в реальном времени мониторит нагрузку на каждый из динамиков и в случае перегрузки одного из них автоматически вносит коррективы в звук. SAM - одна из самых известных технологий Devialet. Она есть и в собственных продуктах компании, которые стоят существенно дороже, чем новинка Huawei.
Колонка поддерживает четыре разных режима воспроизведения: "Сцена" - для более объемного звучания, "Вокал", где на первый план выходит голос (он будет полезен, например, при прослушивании аудиокниг и т. д.), Hi-Fi - для передачи максимально реалистичного звука и "Басы" - в нем полностью раскрываются возможности сабвуфера колонки.
Благодаря поддержке функции OneHop подключить Huawei Sound к смартфону Huawei особенно просто. В этом случае достаточно приложить телефон к корпусу колонки - и соединение установится автоматически и практически мгновенно. К устройствам, не входящим в экосистему Huawei, колонку Sound можно подключить и традиционными способами - через Bluetooth или AUX-кабель. А чтобы тонко настроить параметры колонки, нужно скачать из магазина AppGallery приложение Huawei AI Life (4+).
Внешне Huawei Sound сильно отличается от привычной беспроводной колонки. Черное глянцевое покрытие корпуса напоминает блеск элитных роялей. Сенсорные кнопки с плавным откликом переливаются разными цветами в такт с музыкой и поддерживают управление жестами. Например, чтобы поставить песню на паузу, нужно прикоснуться к колонке ладонью.
Нижняя часть колонки, где расположены динамики, защищена бесшовным и приятным на ощупь тканевым покрытием. Оно никак не влияет на звук, зато защищает мембраны от грязи и пыли, что особенно важно для беспроводного аудио.
Продажи Huawei Sound в черном цвете в России начнутся 25 ноября. Рекомендованная розничная цена – 13 990 рублей. При покупке в фирменном интернет-магазине есть возможность получить скидку. Подробности можно узнать на сайте.