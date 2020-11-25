Болгария продлила режим ЧС в связи с коронавирусом до конца января

СОФИЯ, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Болгарии продлило режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца января и ввело дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду на брифинге по итогам заседания правительства сообщил министр здравоохранения Костадин Ангелов.

"Правительство Болгарии приняло решение продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации на два месяца, до конца января 2021 года. Начиная с 27 ноября и до 21 декабря прекращается работа образовательных учреждений, в том числе школ, высших учебных заведений, центров изучения иностранных языков, детских центров и детских садов. Прекращается проведение конференций, спортивных и культурных мероприятий, за исключением театров, где разрешается проведение спектаклей с загрузкой зала не более 30%. Закрываются крупные торговые центры. Рестораны и кафе работают только на доставку продуктов", - объявил министр. Он категорично подчеркнул, что ограничения вводятся до 21 декабря, после чего будут отменены.

"Главная цель введения ограничений - необходимость помочь системе здравоохранения. Нам необходимо, чтобы система здравоохранения выдержала, у нас достаточно мест в больницах, но количество медицинского персонала постоянно уменьшается, более 2 000 человек не могут работать из-за заражения коронавирусом, нам их заменить некем. Ценность человеческой жизни превышает все другие возможные потери", - подчеркнул начальник оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Венцислав Мутафчийски.

Ранее Минздрав Болгарии предлагал продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации на четыре месяца, до конца марта.

Актуальная статистика

Медики Болгарии выявили за последние сутки 4 382 новых случаев заражения коронавирусом (на 1 236 больше, чем днем ранее). Общее число заразившихся составило 129 348.

За сутки умерли 157 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов составило 3 226. В настоящее время на лечении в больницах находятся 6 385 пациентов, 392 из них - в отделениях интенсивной терапии. С начала пандемии в стране выздоровели 40 102 человека.

По данным Минздрава, число заразившихся среди медиков продолжает расти и достигло 5 126. В стране сохраняется критическая ситуация из-за нехватки медицинского персонала, санитарного транспорта и мест в больницах для заразившихся коронавирусом. К работе в лечебных учреждениях привлекаются добровольцы - студенты старших курсов и врачи поликлиник, помощь по транспортировке заболевших в стационары оказывают полицейские и пожарные.

Первые пациенты с коронавирусом были выявлены в Болгарии 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране действовало чрезвычайное положение. В республике до конца ноября сохраняется режим чрезвычайной эпидемической ситуации.