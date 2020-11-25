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Пандемия COVID-19

Заразившегося коронавирусом губернатора Владимирской области выписали из клиники

Владимир Сипягин продолжит амбулаторное лечение и будет работать дистанционно
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ВЛАДИМИР, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выписался из частной клиники в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.

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"Губернатора выписали вчера из клиники, его больничный лист не закрыт, он продолжает лечение амбулаторно во Владимире", - сообщила она, отметив, что губернатор планирует работать дистанционно.

Сипягин 12 ноября сообщил о недомогании и ушел на самоизоляцию. 13 ноября он написал в соцсетях, что у него диагностирован коронавирус. 17 ноября губернатор рассказал, что из-за ухудшения самочувствия выбрал для лечения частную клинику в Москве, чтобы не занимать место в государственных больницах региона.

Теги
РоссияВладимирская областьСипягин, Владимир ВладимировичПандемия COVID-19
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