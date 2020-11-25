В Крыму результаты тестов на коронавирус будут выдавать в течение 24 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Информационная система, которая объединит организации, задействованные в борьбе с коронавирусом, появится в Крыму. Она поможет, в частности, сократить сроки ожидания результатов тестов на коронавирус до суток, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко в среду на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

"В ближайшее время начнет функционировать ранее аносированная система, которая ускорит информационный обмен между ПЦР-лабораториями, медицинскими организациями и Роспотребнадзором. Как следствие, это на порядок сократит сроки ожидания результатов. Мы планируем выйти на 24 часа при желаемом нормативе 48 часов", - сказал Остапенко.

Он добавил, что также прорабатываются другие меры для улучшения системы тестирования на коронавирус. В частности, планируется проверять крымчан на наличие антигена, в пилотном режиме экспресс-тестами на антитела будут оснащены кареты скорой помощи.

Глава региона Сергей Аксенов уточнил, что ежемесячно регион направляет на тестирование около 90 млн рублей, и если появятся новые инструменты, средства будут распределяться и на них.

"Мы знаем, что люди до пяти дней ждали результата, были до семи дней случаи. Но если человек не знает результата, он дома сидеть не будет, - жизнь идет своим чередом, а через пять дней приходит сообщение: "Вы больны". А уже была масса контактов, это тоже зона риска. Такая же зона риска, когда человеку с симптомами говорят: "Сами езжайте на КТ", - пояснил он.

Ранее глава Крыма сообщал, что, по данным на утро среды, общее количество выздоровевших людей, после перенесенного заражения новой коронавирусной инфекцией, в Республике Крым превысило 10 тыс. человек. За сутки в регионе коронавирус выявлен у 225 человек.