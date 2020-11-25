Суд в США обязал Google раскрыть переписку сына российского бизнесмена

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд Северного округа американского штата Калифорния обязал компанию Google оказать содействие в раскрытии электронной переписки сына российского предпринимателя Фархада Ахмедова в связи с разбирательством в Лондоне. Об этом говорится в постановлении, поступившем во вторник в электронную базу суда.

Бывшая супруга Ахмедова Татьяна в сентябре обратилась в указанный суд в США. Она добивается того, чтобы специалисты Google помогли представить суду в Лондоне электронную переписку их с Ахмедовым сына. Ахмедова утверждает, что ее бывший супруг перевел миллионы долларов сыну, чтобы не выплачивать ей часть средств в рамках бракоразводного процесса.

В октябре суд в Калифорнии согласился направить в Google соответствующую повестку. В ответ на это адвокаты компании представили ходатайство о том, чтобы от нее не требовали раскрытия указанных сведений. Во вторник суд его отклонил. "Приняв во внимание соответствующие материалы и аргументы, озвученные на слушаниях, суд постановил отклонить ходатайство Google об отмене повестки и об изменении вынесенного ранее постановления суда относительно сохранения данных", - подчеркнула судья Вирджиния де Марчи.

Суд, в частности, отверг аргументы Google относительно того, что истцы не исчерпали иные возможности перед тем, как запросили ее содействия. Вместе с тем де Марчи подчеркнула, что "внимание Google к защите личных данных владельцев аккаунтов похвально".

Суд в Лондоне ранее обязал Ахмедова выплатить бывшей супруге в рамках бракоразводного процесса около $600 млн.