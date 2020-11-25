В центре Чумакова не исключают вакцинацию перенесших COVID-19 при снижении уровня антител

МОСКВА, 25 ноября./ТАСС/. Переболевшим коронавирусной инфекцией, возможно, придется проходить вакцинацию при критическом снижении уровня антител. Об этом сообщил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев в ходе пресс-конференции в ТАСС в среду.

"Поскольку сейчас критерии медицинского отвода (отказа в вакцинации - прим. ТАСС) - ранее перенесенная инфекция, то получается, что людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию, вакцинацию делать не нужно. Но как долго сохраняется постинфекционный иммунитет? Уровень антител постоянно падает в динамике, и следует ожидать, что антитела уйдут. И тогда человеку нужно будет вакцинироваться. С какой периодичностью - не позже чем через четыре месяца надо смотреть состояние иммунитета. Когда он близок к нулю, вакцинация будет показана", - сказал он.

Проведение вакцинации населения России против коронавирусной инфекции может потребовать около 40 млн доз вакцины в год, отметил Игнатьев.

"Я думаю, в этой ситуации нужно отталкиваться от опыта вакцины для профилактики гриппа - у нас 40 млн доз вакцины, а может и больше применяется в стране. Для этого у нас работают три производственные площадки, которые производят это количество вакцин. Если мы будем привязываться к опыту гриппа, перелицовывать его на COVID-19, то нужно иметь не меньшее количество доз вакцины, если это станет сезонной вакцинацией", - сказал Игнатьев.

По его данным, центр Чумакова планирует запустить мощности для производства 10 млн доз вакцины от коронавируса в год.

Формирование иммунитета

Созданная специалистами Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов Российской академии наук вакцина от коронавирусной инфекции не вызывает аллергических реакций и, по предварительным результатам, формирует иммунитет к коронавирусу на длительное время, сообщил Игнатьев.

"Мы провели доклинические исследования этого препарата. В ходе доклинических исследований мы использовали три вида животных - мышей, морских свинок, обезьян. Вся доклиника этой вакцины показала, что она не токсична, не вызывает аллергизирующего действия, не пирогенна. В то же время она иммунногенна. Мы наблюдаем за обезьянами три месяца после прививки. У них иммунитет, который сформировался после вакцинации, все эти три месяца держится на одном уровне. То есть как минимум три месяца мы видим стабильность иммунного ответа", - сказал он.

Представитель Центра им. Чумакова напомнил, что вторая фаза клинических исследований, которые тоже проходят без каких-либо побочных эффектов у участников, завершится в конце февраля.

"Безопасность вакцины мы начали проверять на этапе самой разработки вакцины. Платформа для производства инактивированных вакцин в нашем институте есть, она давно используется как для производства, так и для разработки новых вакцин. Мы провели доклинические исследования этого препарата", - сказал Игнатьев.

Федеральный научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков. Центр является одним из мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Он обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

Центр разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат уже успешно прошел доклинические испытания, в настоящее время проходят клинические исследования. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).