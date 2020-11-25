Власти Польши готовятся к потенциальной третьей волне эпидемии COVID-19

"Если мы не проведем каникулы дома, то, к сожалению, мы повышаем вероятность появления так называемой третьей волны, о которой уже говорят. Третья волна - усиление заболеваемости в феврале, что объединилось бы еще с пиком сезона гриппа", - сказал он.

"Это серьезно. Наша ответственность и поведение в праздничный период и период каникул - это возможность предотвращения третьей волны, к которой мы уже потенциально готовимся", - добавил министр.

По его словам, даже если в январе появится вакцина, быстро привить большое число людей не удастся. "Мы начнем вакцинацию, как только вакцины прибудут в страну, то есть в январе - феврале начнем и точно не достигнем такого охвата прививками, который защитил бы от третьей волны", - пояснил Недзельский, подчеркнув, что это может произойти только к концу весны.

На данный момент суточный прирост новых заражений коронавирусом в Польше значительно снизился, упав с 20-25 тыс. до 10-15 тыс. По словам министра, это связано с переходом на новую, более точную систему отчетности, которая основана на данных из лабораторий, а также представляет собой результат введенных две недели назад ограничений. "Мы закрыли торговые центры, перевели начальную школу на дистанционное обучение", - напомнил он.

Власти Польши продлили большинство введенных для противодействия распространению коронавируса ограничений до рождественских праздников, включая дистанционное обучение. До нового года дети в школы уже не вернутся, а после правительство решило устроить каникулы, которые продлятся до середины января. При этом выезжать куда-либо, в том числе по стране, не рекомендуется. Прямого запрета пока нет, но введение ограничений на передвижение к Рождеству не исключается.