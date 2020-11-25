Эрдоган: Турция начнет применять собственную вакцину от коронавируса не позднее апреля

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что власти республики планируют начать применять вакцину от коронавируса нового типа собственного производства не позднее апреля следующего года.

"Мы достигли важного прогресса в вопросе разработки собственной вакцины, рассчитываем начать применять нашу вакцину не позднее апреля", - подчеркнул Эрдоган во время выступления в парламенте.

11 ноября Минздрав РФ заявил, что Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" от нового коронавируса на мощностях своих фармпроизводителей.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса на базе двух штаммов аденовируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне и июле. 15 августа в Минздраве РФ сообщили о начале производства препарата. Третий (пострегистрационный) этап клинических исследований российской вакцины начался 25 августа.

Ожидается, что цена на российский препарат "Спутник V" будет объявлена на текущей неделе. На его странице в Twitter было размещено сообщение, согласно которому эта вакцина будет стоить намного меньше, чем препараты конкурирующих компаний Pfizer и Moderna.