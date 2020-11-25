Минпросвещения создало "образовательный интернет" для школьников

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения России создало "образовательный интернет", в который вошли своя социальная сеть и мессенджеры для школьников. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в среду на заседании рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Образование 2030".

"Мы создали фактически образовательный интернет, куда вошла своя социальная сеть для школьников, мессенджеры для родителей и учеников, организация системы видеонаблюдения и верифицированный контент", - информировал министр.