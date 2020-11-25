{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минпросвещения создало "образовательный интернет" для школьников

В него вошли соцсеть и мессенджеры
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения России создало "образовательный интернет", в который вошли своя социальная сеть и мессенджеры для школьников. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в среду на заседании рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Образование 2030".

"Мы создали фактически образовательный интернет, куда вошла своя социальная сеть для школьников, мессенджеры для родителей и учеников, организация системы видеонаблюдения и верифицированный контент", - информировал министр.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
Проблему дефицита водоснабжения в Геленджике решат к лету 2021 года
В этом году из-за отсутствия продолжительных осадков обмелели собственные источники водоснабжения таких крупных курортных городов как Геленджик и Новороссийск
Читать полностью