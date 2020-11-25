В Крыму открылся центр управления регионом

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР) повысит скорость обработки и реагирования на обращения граждан, а также усилит контроль за их исполнением, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на открытии центра в среду.

"Технически центр оборудован, коллектив профессиональный, срывов быть не должно. У нас должно повыситься качество и скорость работы с обращениями граждан, выявление узких мест, проблематики и реагирования на эти обращения, контроль за их исполнением", - сказал Аксенов.

По его словам, ЦУР позволит наладить обратную связь с населением. "Мало получить отчет должностных лиц, надо еще посмотреть, чтобы была еще обратная связь с заявителем, удовлетворен он или нет. Это будет главной задачей Центра управления регионом - скорость решения проблем", - подчеркнул глава республики.

В Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым ТАСС уточнили, что ЦУР РК был создан постановлением Совета министров региона 26 августа 2020 года. Сотрудники Центра будет мониторить и обрабатывать все виды обращений, сообщений и жалоб, поступающих от крымчан в исполнительные органы власти и органы местного самоуправления, а также в подведомственные им учреждения. Новый орган будет не только анализировать обращения, но и контролировать сроки и качество их обработки, а также удовлетворенность жителей результатами реагирования на их жалобы.

Подобные центры по поручению президента РФ должны начать работу во всех субъектах страны до 1 декабря 2020 года.