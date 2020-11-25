В Петербурге 28 ноября откроется выставка к столетию классика анимации Леонида Шварцмана

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 60 работ и эскизов классика советской анимации Леонида Шварцмана представят на выставке к его столетию, которая откроется в Санкт-Петербурге 28 ноября. Экспозиция будет доступна в офлайн-формате на площадке "Бертгольд центра" и онлайн, сообщает пресс-служба "Союзмультфильма" в среду.

"Экспозиция выполнена в актуальном концептуальном решении и включает в себя видео и мультимедийные инсталляции, что поможет увидеть героев в ином контексте, вновь открыть их для себя и обратиться к волшебному миру Леонида Шварцмана. Особенностью проекта также является его онлайн-версия, что дает возможность познакомится с выставкой даже в условиях ограничительных мер", - рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева, которую процитировали в пресс-службе.

Народный художник России Леонид Шварцман отметил столетие в августе 2020 года. Он более полувека работал на "Союзмультфильме". За годы творчества Шварцман принял участие в создании более 60 анимационных фильмов, в числе которых "Котенок по имени Гав", "Варежка" и мультфильмы про Чебурашку и Крокодила Гену, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной анимации.

На выставке будут представлены свыше 60 работ и эскизов Шварцмана к анимационным картинам, оригинальные куклы из коллекции "Союзмультфильма", а также необычный медиаобъект "Домик Чебурашки", который "Союзмультфильм" создал в сотрудничестве с Киностудией имени Горького. Важной частью экспозиции станет сайт, посвященный Шварцману, где пользователи найдут его произведения, видеоинтервью и факты из биографии.

Выставка пройдет при поддержке Минкультуры РФ. По словам замминистра культуры РФ Максима Ксензова, образы, созданные Леонидом Шварцманом, долгие годы продолжают вдохновлять авторов по всему миру. "Именно поэтому очень важно знать историю создания этих фильмов, а также творческий путь Леонида Шварцмана", - добавил он.

Куратором проекта стала киновед Наталья Авдеева, которая назвала художника "общепризнанным патриархом отечественной анимации" и "редчайшим примером любви к работе, искусству и своим героям". Выставка продлится до 11 декабря.

О Шварцмане

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. При рождении он получил имя Израиль. Сменил его возрасте 40 лет, поскольку, по собственному свидетельству мультипликатора, с детства "все вокруг" звали его Лёлей.

Шварцман, помимо анимационного творчества, также известен как иллюстратор детских книг и классических произведений. В 2010 году был издан альбом работ художника "Классик по имени Леля в стране Мультипликации". Он является лауреатом премии "Голливуд - детям" и приза "За вклад в профессию" на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале, а также членом академии кинематографических искусств "Ника" и Международной ассоциации мультипликационного кино, занимает должность почетного директора Московского музея анимации.