МВД опубликовало перечень нарушений для аннулирования результатов экзаменов на права

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. МВД России опубликовало перечень основных нарушений для аннулирования результатов экзаменов на права. Об этом говорится в проекте административного регламента МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, с которым ознакомился ТАСС.

"Основаниями для начала административной процедуры являются: удовлетворение жалобы кандидата в водители на результат проведения экзамена, получение от компетентного органа иностранного государства информации об отсутствии сведений о выдаче иностранного водительского удостоверения в случае обмена иностранного водительского удостоверения, проведение экзамена с нарушением требований, установленных правилами", - говорится в тексте документа.

Аннулирование результатов экзамена осуществляется посредством внесения сведений об аннулировании в информационную систему Госавтоинспекции, а время выполнения административной процедуры составляет пять минут. "Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение изменений в информационную систему Госавтоинспекции и протокол проведения экзаменов о статусе проведенного экзамена", - сказано в документе.

Новый административный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.