В Кремле фиксируют тревогу и пессимизм в обществе на фоне пандемии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Распространение коронавируса не может не влиять на настроения в обществе и вызывает у россиян тревогу и пессимизм. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, какие настроения Кремль фиксирует в обществе на фоне распространения коронавируса, Песков заявил: "Естественно, тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия". "Оптимизма, к сожалению, не добавляет", - заметил он. По словам представителя Кремля, "в условиях пандемии невозможно избежать, к сожалению, [ее] влияния на настроения в обществе".

При этом Песков заявил, что работа, которую ведут федеральные и региональные власти, позволяет оперативно устранять проблемы и избежать в России коллапса в здравоохранении на фоне пандемии. Отвечая на вопрос о настроениях в обществе и о том, что могут предложить власти обеспокоенным пандемией россиянам, представитель Кремля отметил, что "есть и федеральный план, есть и работа губернаторов на местах". "Все это есть, все это реализуется, - подчеркнул он. - Именно это не позволяет случиться коллапсу в здравоохранении, именно это позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе".

Песков напомнил, что в России для борьбы с пандемией принимаются "точечные меры, не связанные с локдауном". По его словам, "эти меры в определенных регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии сокращается". "В других регионах динамика разнонаправленная, скажем так. Где-то падает интенсивность, где-то продолжает расти, - добавил пресс-секретарь президента. - Это реальность, с которой нам надо жить, это реальность, которая заставляет федеральные власти, региональные власти работать в круглосуточном режиме".