Песков: наработанные меры по защите от коронавируса позволяют Путину активнее ездить по РФ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Наработанные меры по защите от коронавируса позволяют президенту России Владимиру Путину вернуться к более активному графику командировок по стране. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государств Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о поездке Путина в город Тобольск Тюменской области, который уже украшают к этому возможному посещению.

Представитель Кремля пообещал своевременно сообщать о дальнейших поездках главы государства в регионы, отметив, что "украшение города не является поводом для сообщения".

"Принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту сейчас более активно передвигаться по регионам, чем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок", - заявил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, учитывалась ли ситуация с коронавирусом в Нижегородской области при подготовке поездки президента в Саров 25 ноября, Песков подчеркнул, что этот город является закрытым территориальным образованием, "там ситуация контролируется более эффективно".

Песков уточнил, что в Сарове у главы государства будет "достаточно насыщенная программа". "Президент будет на лазерном полигоне федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, осмотрит новые разработки, - уточнил пресс-секретарь российского лидера. - Президенту презентуют проекты цифровых решений, будет также презентован ему проект "Большой Саров". В силу специфики города также будет много закрытых мероприятий, добавил представитель Кремля.

Кроме того, Путин из Сарова в формате видеоконференции проведет в среду совещание по ситуации в Усолье-Сибирском. "Это город в Иркутской области, чрезвычайно пораженный химическим загрязнением, - напомнил Песков. - Президент отдельно давал поручение и держит его под своим контролем".