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Песков не читал публикацию о женщине, которой приписывают знакомство с Путиным

Представитель Кремля отметил, что впервые слышит о женщине по имени Светлана Кривоногих

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ознакомился с публикацией о знакомстве президента Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих.

Соответствующая публикация ранее появилась в Telegram-канале "Проект".

"Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего вам не могу сказать на этот счет, - сказал представитель Кремля журналистам в среду. - Я никогда об этом ничего не слышал, ничего не знаю".

Песков добавил, что не знакомился с публикацией о Светлане Кривоногих.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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