Замок "Ласточкино гнездо"открыли после реставрации

ГАСПРА /Республика Крым/, 25 ноября. /ТАСС/. Замок "Ласточкино гнездо", считающийся символом Крыма, открыт после масштабной реставрации, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

Отдельные элементы дворца, построенного в поселке Гаспра в 1912 году, были в аварийном состоянии. В августе 2019 года на сайте "Ласточкиного гнезда" появилось сообщение, что объект передан подрядчику и закрыт для посещения. Это третья масштабная реконструкция за всю историю. Обновлены интерьеры, фасад, площадка около замка.

"Решения все принимались по поручению президента, и решение по "Ласточкиному гнезду" достаточно сложное было. Было столько технических вариантов, от самых безумных, вплоть до того, что скалу распиливать на несколько частей и потом ее опять собирать. Уверен, что символ российского Крыма и дальше будет стоять на этом месте", - сказал на церемонии открытия глава Крыма Сергей Аксенов.

"Ласточкино гнездо" - объект культурного наследия федерального значения. Дворец построен в стиле немецких средневековых замков на 40-метровой скале мыса Ай-Тодор по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда по заказу барона Штейнгеля. До 2011 года в "Ласточкином гнезде" работал ресторан, потом появился выставочный зал. Это один из самых узнаваемых памятников архитектуры в Крыму, его изображение нанесено на банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению Крыма с Россией.

Это один из самых узнаваемых памятников архитектуры в Крыму, его изображение нанесено на банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению Крыма с Россией.

Достопримечательное место

В среду замок принял первых посетителей после реконструкции. Как сообщили ТАСС в министерстве культуры республики, сотрудники учреждения подготовили для них уникальную коллекцию старинных открыток с видами Крыма.

"После завершения ремонтно-реставрационных работ дворец-замок "Ласточкино гнездо" станет не просто музеем, он будет достопримечательным местом, уникальным историко-культурным и природным комплексом, где на небольшой территории гости и жители Крыма смогут познакомиться с богатым достоянием нашей страны. За время проведения работ сотрудниками учреждения была собрана уникальная коллекция открыток с видами Крыма и памятников архитектуры Южнобережья конца XIX - первой половины XX вв., подготовлена обновленная экспозиция по истории самого Дворца-замка "Ласточкино гнездо", достигнуты договоренности с музеями Крыма и других регионов России о проведении временных выставок в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в помещениях дворца-замка будет сформировано несколько постоянных экспозиций, а в залах - временные, как из собраний музеев, так и персональные выставки художников.

"Площадка перед дворцом-замком "Ласточкино гнездо" станет отдельным культурно-выставочным пространством, ведь после завершения работ она позволит принимать гораздо большее количество посетителей. Эта площадка будет местом проведения концертных мероприятий, мастер-классов, федеральных культурных акций, и, конечно же, экспозиционным пространством, где будут представлены материалы о наиболее интересных объектах дворцово-парковой культуры и природных достопримечательностях Южнобережья Крыма, символом которого общепризнанно является Дворец-замок "Ласточкино гнездо", - добавили в Минкультуры региона.

Из-за пандемии коронавируса экскурсионные группы в "Ласточкино гнездо" будут ограничены до пяти человек, тогда как другие музеи Крыма могут принимать до 10 посетителей одновременно. Также действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых и культурных. Сотрудникам и посетителям будут мерить температуру, масочный режим на территории учреждения обязателен для всех, как в выставочных залах, так и в служебных помещениях.

Новая подсветка и восстановленные залы

Стоимость реставрации с учетом дополнительных работ составила 87,5 млн рублей. Ее провели в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Воссозданы декоративные элементы медных окрытий, водосточных труб, мерлонов, флюгеров, пинаклей, каминной трубы. Фасад замка и скалу, на которой он расположен, подсветили.

Также воссоздано декоративное металлическое ограждение на балконе второго этажа по периметру башни, окна и двери из массива дуба. Пол облицован гранитом. Обновили лестничные марши на второй этаж и с площадки каминного зала на кровлю, подшивной потолок. Отреставрирован камин с фамильным гербом, исторический потолок в помещении каминного зала, химеры и каменные подоконники.

Строители также усилили скальное основание, фундамент, подпорную стену, плиты балкона первого этажа. Провели работы по устройству инженерных сетей (видеонаблюдение, электроснабжение, канализация, отопление, кондиционирование, охрана пожарной сигнализации). А территория перед замком, которая теперь станет отдельным выставочным пространством, вымощена гранитом.