Песков: Россия сожалеет о попытках Польши закрыть глаза на историческую правду

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Москва сожалеет о попытках Польши не обращать внимания на историческую правду, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зачастую, к сожалению, польская сторона просто закрывает глаза на то, что имело место в нашей общей истории, и склонна к тому, чтобы априори враждебно относиться и отрицать реалии", - констатировал представитель Кремля. "В этой связи можно только высказать сожаление", - полагает Песков.

По его словам, переоценок событий в Катыни не было, поэтому "нет повода для дискуссий". "Мне не известно о том, чтобы имели место какие-то переоценки [событий в Катыни]", - подчеркнул он. Катынскую трагедию Песков назвал "сложной и многогранной темой".

Представитель Кремля напомнил о "последнем совместном мероприятии" России и Польши, которое было посвящено памяти катынской трагедии. Он отметил, что тогда прозвучали все оценки произошедшего. В сентябре 2009 года Путин, занимавший тогда пост премьер-министра России, побывал в Польше, где участвовал в мероприятиях, связанных с 70-летием начала Второй мировой войны.