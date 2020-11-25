Рестораны и кафе Калужской области с 1 декабря перестанут работать по ночам

ТАСС, 25 ноября. Предприятия общественного питания и развлекательные заведения не будут полтора месяца работать в ночное время в Калужской области из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Соответствующее постановление подписал глава региона Владислав Шапша, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории области, запрещается с 24:00 до 6:00 часов оказывать услуги общественного питания в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, кальянных, закусочных и объектах нестационарной торговли. Исключение сделано для обслуживания заказов на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запрещается проведение развлекательных мероприятий в ночных и боулинг-клубах, караоке. Также до 31 января 2021 года в Калужской области продлен режим повышенной готовности.

Как сообщалось ранее, в Калужской области действует третий этап снятия ограничений. В регионе с ограничениями открыты кафе и рестораны, крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные. Введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 15 287 человек, выздоровели 12 640 человек, 105 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли, за сутки коронавирус подтвердился у 145 жителей региона.