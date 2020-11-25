Студенты подали более 576 тыс. заявок на участие в олимпиаде "Я - профессионал"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 576 тыс. заявок поступило по итогам регистрационной кампании на четвертый сезон олимпиады "Я - профессионал" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Об этом в среду сообщает пресс-служба организаторов.

"Регистрация на олимпиаду "Я - профессионал" продлилась 48 дней. За это время студенты подали 576 012 заявок на участие в проекте", - цитирует пресс-служба слова руководителя олимпиады Валерии Касамары.

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров сообщил, что в топ-10 регионов по числу регистраций вошли Москва (151 213 заявок), Санкт-Петербург (49 774), Башкортостан (19 986), Свердловская область (19 800), Татарстан (17 644), Краснодарский край (16 830), Ростовская область (15 622), Волгоградская область (14 198), Ставропольский край (14 024) и Самарская область (11 659).

На этапе регистрации каждому участнику предлагалось выбрать одно или несколько из 72 соревновательных направлений, среди которых гуманитарные, инженерные, компьютерные, медицинские и сельскохозяйственные дисциплины.

Как уточнила Касамара, в четвертом сезоне самыми популярными направлениями стали "Лечебное дело и педиатрия" (24 111 заявок), "Психология" (22 189), "Математика" (20 546), "Биология" (19 984), "Экономика" (19 181), "Педагогическое образование (основное)" (17 645), "Менеджмент" (17 635), "Юриспруденция" (16 209), "Экология" (16 070) и "Программирование и информационные технологии" (16 021).

"Отборочный онлайн-этап олимпиады пройдет с 27 ноября по 13 декабря. Все задания участники будут выполнять дистанционно. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап. Он будет проходить с середины февраля по конец апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады "Я - профессионал" станут известны в мае 2021 года. "В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус - премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

О проекте

Олимпиада "Я - профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей". Первая олимпиада прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Дипломантами первой олимпиады стали 2 030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.