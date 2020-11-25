Глава крупной аутсорсинговой компании обвиняется в неуплате налогов на 400 млн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение генеральному директору аутсорсинговой компании "Лидер тим" в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 400 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила в среду представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Генеральному директору ООО "Лидер тим" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Иванова.

Следствие считает, что обвиняемая и иные лица из числа руководителей ООО "Лидер тим", входящего в группу компаний LeaderTeam, в процессе оказания услуг мерчандайзинга и аутсорсинга в Москве и других регионах в 2017-2018 годах заключали договора с подконтрольной организацией, которая фактически их не исполняла. "После чего в налоговую отчетность организации вносили заведомо ложные сведения и предоставляли их в налоговый орган", - сообщила Иванова. В результате ООО "Лидер тим" не заплатил в бюджет НДС на общую сумму свыше 400 млн рублей.

Следствие принимает меры по возмещению ущерба, в ближайшее время по бухгалтерской документации будет назначена судебная экспертиза.