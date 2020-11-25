МВД опровергло информацию об указании увеличить число штрафов за отсутствие масок в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. МВД России опровергло информацию о том, что руководство полиции Москвы дало указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у жителей столицы. Об этом говорится в сообщении в аккаунте ведомства в Instagram.

Ранее Telegram-канал Baza разместил сообщение о том, что руководство московской полиции приказало сотрудникам чаще штрафовать горожан за отсутствие масок. До конца года полицейские якобы обязаны выполнять ежедневный план. "Информация, размещенная в Telegram-канале Baza о том, что руководством столичной полиции было дано указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан, не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что полицейские ежедневно с сотрудниками других ведомств продолжают выявлять граждан, нарушающих установленный режим. Все правонарушители привлекаются к ответственности в соответствии с законом.

Масочно-перчаточный режим начал действовать в Москве 12 мая. Ношение масок и респираторов, а также перчаток в общественном транспорте столицы и на вокзалах - обязательно. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы.

С 16 октября Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку.

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