Глава Якутии предложил провести в 2023 году всемирный мерзлотный саммит в Якутске

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев предложил провести в Якутске в 2023 году всемирный мерзлотный саммит с учетом председательства РФ в Арктическом совете в ходе международного форума "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Очевидная угроза для жизнедеятельности и сохранности коренных малочисленных народов Севера - и это на самом деле не только их, всех касается в Арктике - это, конечно, проблемы, связанные с изменением климата. Разрушение почв из-за таяния вечной мерзлоты становится одной из самых масштабных угроз. У меня есть предложение в связи с этим - в рамках <...> председательства нашей страны в Арктическом совете провести в 2023 году в городе Якутске всемирный мерзлотный саммит. Мы в следующем году III Северный форум по устойчивому развитию хотим провести с темой изменения климата и вечной мерзлоты", - сказал Николаев.

Второй Северный форум по устойчивому развитию прошел в конце сентября в Якутске с участием порядка 400 экспертов из 10 стран. Основной темой форума в 2020 году стали возможности развития транспортной инфраструктуры северных территорий.

Международный арктический форум "Дни Арктики в Москве" проводится с 2010 года. В 2020 году, когда отмечается 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, форум стал называться "Дни Арктики и Антарктики в Москве", а его программа дополнилась событиями антарктической тематики. В этом году ключевой задачей форума является объединение усилий власти, бизнеса, общественности для решения вопросов устойчивого развития арктических территорий, реализации национальных проектов в Арктике.