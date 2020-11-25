Эксперт: чипирование людей через вакцину от коронавируса технически невозможно

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Включение в вакцину от коронавирусной инфекции чипов, в том числе биологических, с технической точки зрения невозможно. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.

"Поскольку я знаком с технологией производства вакцин, я не представляю, какой должен быть уровень технологии производства этих чипов, которые можно спрятать в вакцине. То есть, я не знаю, как он должен выглядеть, чтобы система контроля не засекла это как техвключение, как чужеродный элемент. При контроле такой вакцины с каким-либо чипом сработает датчик механических включений", - сказал Игнатьев, добавив, что "на мой взгляд, это технически невозможно".

По его словам, если говорить о каких-то биологических чипах, то сначала их нужно разработать. "И это точно не с нашей задачей - каким-то образом делать биологическое чипирование, какой-то генетически измененный код вставлять в вакцину, - нам бы саму вакцину сделать", - пояснил ученый.

Центр разработал собственную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат уже успешно прошел доклинические испытания, в настоящее время проходит клинические исследования. В цельновирионных вакцинах, к которым она относится, используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). Масштабное производство вакцины от коронавируса, созданной центром Чумакова, может быть начато в феврале 2021 года.