Четыре павильона "Ленэкспо" откроют для пациентов с коронавирусом до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Еще четыре корпуса выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, на базе которого создан временный госпиталь, подготовят для пациентов с коронавирусом. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"Еще четыре корпуса временного инфекционного госпиталя "Ленэкспо" откроются до конца декабря. 1-й, 2-й, 3-й и 8-й корпуса в настоящее время модернизируются и утепляются. В них создаются все условия для лечения тяжелых и среднетяжелых пациентов с коронавирусом. Во вновь вводимых корпусах будут развернуты 1 154 койки, в том числе 15 реанимационных коек с ИВЛ для лечения тяжелых больных", - говорится в сообщении.