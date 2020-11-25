{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Четыре павильона "Ленэкспо" откроют для пациентов с коронавирусом до конца года

Во вновь вводимых корпусах будут развернуты 1 154 койки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Еще четыре корпуса выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, на базе которого создан временный госпиталь, подготовят для пациентов с коронавирусом. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"Еще четыре корпуса временного инфекционного госпиталя "Ленэкспо" откроются до конца декабря. 1-й, 2-й, 3-й и 8-й корпуса в настоящее время модернизируются и утепляются. В них создаются все условия для лечения тяжелых и среднетяжелых пациентов с коронавирусом. Во вновь вводимых корпусах будут развернуты 1 154 койки, в том числе 15 реанимационных коек с ИВЛ для лечения тяжелых больных", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
Правительство внесло "Спинразу" в перечень жизненно важных лекарств
Летом 2019 года этот препарат зарегистрировали в России
Читать полностью