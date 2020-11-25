В Смоленской области продлили дистанционную работу для жителей старше 65 лет

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлив до 10 декабря возможность дистанционной работы для жителей старше 65 лет и оформления больничных листов в случае самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Работодателям Смоленской области с 30 октября по 12 ноября рекомендовали не привлекать к работе сотрудников в возрасте 65 лет и старше, затем действие этой меры продлили до 26 ноября. В тексте опубликованного указа отмечено, что возможность перехода на дистанционный режим работы, а также самоизоляцию с оформлением больничного листа сохраняется с 27 ноября по 10 декабря.

Ранее власти региона также рекомендовали не привлекать к очной работе людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Кроме того, в связи внесенными в указ изменениями до 31 декабря продлен запрет на допуск посетителей в организации с круглосуточным пребыванием граждан.

По данным на 25 ноября, в Смоленской области с начала пандемии подтверждено 11 667 случаев заражения, в том числе 114 за последние сутки. Всего выздоровели 8 462 человека, умерли 275 пациентов.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введен в регионе 18 марта, область находится на третьем этапе снятия ограничений. Разрешены занятия спортом на улице, с ограничениями работают фитнес-центры, открыты гостиницы, санатории, дома отдыха, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Введен масочный режим в общественных местах и транспорте, а также режим максимальной самоизоляции жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и развлекательных заведений в ночное время.