Автобусы Ленобласти стали обрабатывать туманом для борьбы с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Автобусные парки Ленинградской области и сами автобусы начали обрабатывать холодным и горячим туманом для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту.

"Территории выпускных площадок и сами автобусы в Ленинградской области теперь обрабатываются с помощью специальных установок холодного и горячего тумана, - говорится в сообщении. - Обработку проходят и сами площадки, и подвижной состав".

Отмечается, что мелкодисперсная струя с дезинфицирующим средством полностью окутывает металлические и пластиковые поверхности транспорта. Установка с туманом обеспечивает дезинфекцию поверхностей без вреда для здоровья человека.

"Транспорт - место постоянного контакта людей. Именно поэтому область принимает все меры, чтобы каждая поездка по делам была максимально безопасной. При этом нужно помнить, что сегодня маски и перчатки в автобусах - это обязательство для заботы о собственном здоровье", - привели в пресс-службе слова главы регионального комитета по транспорту Михаила Присяжнюка.

В комитете добавили, что помощь в обработке парков оказывает управление ветеринарии Ленобласти, в распоряжении которого находится 115 единиц техники и оборудования, в том числе дезинфекционные автомобили ДУК, ранцевые опрыскиватели, генераторы холодного и горячего тумана, мотораспылители, дезустановки, аппараты мойки высокого давления.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 15 908 человек. За минувшие сутки в регионе выявили 206 случаев заражения.