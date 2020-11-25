Кабмин увеличил объем средств, выделенных Управделами президента на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство России увеличило почти вдвое, до более 3 млрд рублей, объем средств, выделенных Управлению делами президента РФ на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в апрельское распоряжение кабмина, согласно которому Управделами президента из резервного фонда правительства выделялось более 1,6 млрд рублей "на проведение мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, включая организацию оказания медицинской помощи лицам, обслуживание которых возложено на Управление делами президента РФ".

Теперь объем выделяемых средств указан в размере более 3 млрд 47 млн рублей.