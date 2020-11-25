Климатическая повестка будет одним из направлений председательства РФ в Арктическом совете

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вопросы, связанные с последствиями изменения климата, станут одним из основных направлений работы РФ в Арктическом совете, сообщил первый заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков в среду на международном форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Мы в рамках предстоящего председательства в числе важнейших вопросов будем вместе рассматривать общие вызовы и в первую очередь вызов, связанный с изменением климата. <...> Это глобальный вызов, <...> минимизировать последствия которого может все арктическое сообщество. Климатическая повестка будет одной из ключевых, и мы намерены в рамках председательства предложить новые форматы сотрудничества", - сказал Крутиков.

В 2021-2023 годах Россия будет председательствовать в Арктическом совете. Ведется активная подготовка программы председательства. Как ранее заявлял посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, в значительной степени она будет учитывать предложения регионов, особое внимание в ходе российского председательства будет уделяться сбалансированному продвижению устойчивого развития с акцентом на социально-экономические вопросы.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

Международный арктический форум "Дни Арктики в Москве" проводится с 2010 года. В 2020 году - в год 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым - форум стал называться "Дни Арктики и Антарктики в Москве", а его программа дополнилась событиями антарктической тематики. В этом году ключевой задачей форума является объединение усилий власти, бизнеса, общественности для решения вопросов устойчивого развития арктических территорий, реализации национальных проектов в Арктике.