Госдума ввела общие правила проведения единого экзамена для иностранцев

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем - заключительном - чтении законопроект о введении единой процедуры проведения комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев.

Согласно тексту, такой экзамен должен проводиться осуществляющими образовательную деятельность организациями из специального перечня, утвержденного Минобрнауки. При этом порядок и критерии включения данных организаций в перечень, порядок его ведения и основания исключения из него будут определены правительством РФ.

До принятия закона субъекты РФ самостоятельно утверждали порядок и форму проведения комплексного экзамена, а также список организаций, которые его проводят. Министерством также будет определяться, какие на экзамене должны использоваться контрольные измерительные материалы - комплексы заданий стандартизированной формы, разработанные на основе требований к минимальному уровню знаний. Требования к уровню владения русским языком, знаний истории России и основ законодательства РФ устанавливаются в зависимости от цели иностранного гражданина.

Формы и порядок проведения комплексного экзамена, требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена, порядок и сроки хранения материалов его проведения также будут утверждаться правительством на федеральном уровне, а не на региональном, как сейчас. Формы сертификата и технические требования к нему определит уполномоченный орган власти.

Сроки действия выдаваемого сертификата о владении русским языком, необходимого для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство и разрешения на работу, утверждаются правительством в зависимости от целей его получения. Прежними нормами был установлен единый срок - пять лет.

Правительство также наделяется полномочием по установлению методики расчета стоимости услуги по проведению экзамена, в которой будет установлен максимальный размер стоимости экзамена.